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TFF yönetiminde toplu istifa: Otyakmaz ve dört yönetici ayrıldı

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve dört yönetici, olağanüstü genel kurul talebinin reddi ve görüş ayrılıkları nedeniyle görevlerinden istifa etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

TFF yönetiminde toplu istifa: Otyakmaz ve dört yönetici ayrıldı

istifa kararı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz basına açıklama yaptı. Otyakmaz, toplantıda olağanüstü genel kurul talebinin kabul görmediğini, görüş ayrılıklarının derinleşmesi üzerine devam etmenin anlamını yitirdiğini belirtti.

Otyakmaz, kendisiyle birlikte Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı ve "Hayırlısı olsun. Geride kalan arkadaşlarımıza da, yönetime devam eden arkadaşlara da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

nedenler ve beklentiler:

Otyakmaz, görüş ayrılıklarının çözümüne yönelik teklifin masada yer almasına rağmen kabul edilmediğini vurguladı. "Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik" diyen Otyakmaz, Türk futbolu için daha iyi bir sürecin umut edildiğini söyledi ve "İnşallah Türk futbolu için her şey çok çok daha iyi olur." dedi.

ayrıntı: vincenzo montella'nın durumu

Basın mensuplarının, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğine ilişkin sorusuna Otyakmaz, "O konu konuşuluyordu, biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır oradan" yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Mustafa...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan ve Murat Şahin’in istifa ettiğini açıkladı. Otyakmaz, "İnşallah Türk futbolu için her şey çok çok daha iyi olur" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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