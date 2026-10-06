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TGS'nin fahri denetçi uygulaması aviation connect 2026'da dijital inovasyonda ödül kazandı

TGS'nin 'Fahri Denetçi' uygulaması, çalışanların emniyet, güvenlik ve kalite süreçlerine aktif katılımını sağlayarak Aviation Connect 2026'da dijital inovasyon ödülü aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

TGS'nin fahri denetçi uygulaması aviation connect 2026'da dijital inovasyonda ödül kazandı

ödül ve organizasyon:

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., "Adil Kültür" anlayışı çerçevesinde geliştirdiği Fahri Denetçi uygulamasıyla Aviation Connect 2026'da Dijital İnovasyon kategorisinde Yer Hizmetlerinde Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Etkinlik 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Atina'da düzenlendi ve sektörün emniyet, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ile geleceğin iş gücü başlıkları öne çıktı.

TGS'yi organizasyonda Genel Müdür Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt başta olmak üzere; Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ali Emre Yıldırım, Kalite Güvence Direktörü Arif Ali Gezmişoğlu ve Pazarlama ve Anlaşmalar Müdürü Nihal Varoğlu temsil etti.

uygulamanın işleyişi ve hedefleri:

Fahri Denetçi, saha gözlemcisi yaklaşımıyla çalışanların emniyet, güvenlik, kalite ve uyumluluk alanlarındaki gözlem ve geri bildirimlerini dijital ortamda iletmelerine imkân tanıyor. Uygulama, sahadan gelen bildirimlerin değerlendirilmesini hızlandırırken aynı zamanda çalışanların süreçlere daha aktif katılmasını sağlıyor.

Bu mekanizma sayesinde TGS çalışanları, gözlemledikleri aksaklıkları hızlı ve kolay biçimde paylaşabiliyor; böylece operasyonel ve idari süreçlerin geliştirilmesine doğrudan katkı veren bir "denetçi" rolünü üstlenmiş oluyorlar. Uygulama, şirket içi geri bildirim döngüsünü kısaltmayı ve uyumluluk ile kalite standartlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

tgs'nin dijital dönüşüm vizyonu:

Genel Müdür Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, şirketin operasyonel mükemmeliyet anlayışını ve dijitalleşme yatırımlarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "TGS’nin her noktasını, kademesini ve sürecini kapsayan uçtan uca bir mükemmeliyetçilik ilkesiyle; kusursuzluğu güvence altına alan ve kendi kendini denetleyen bir yapı oluşturuyoruz. Bu doğrultuda dijitalleşme yatırımlarımızla süreçlerimizi sadeleştiren ve operasyonlarımızı optimize eden çalışmalara imza atıyoruz. ‘Fahri Denetçi’ uygulamamızla çalışma arkadaşlarımızın sahadaki gözlem ve geri bildirimlerini, şirket politikalarımız içerisinde taahhüt edilen ‘Adil Kültür’ çerçevesinde tüm faaliyetlerimizin daha emniyetli, güvenli ve kaliteli yürütülmesinde kıymetli bir unsur olarak görüyoruz."

Ödül, TGS'nin çalışan katılımını merkeze alan güvenlik ve kalite yaklaşımlarını dijital araçlarla nasıl somutlaştırdığına dair uluslararası bir takdir olarak değerlendiriliyor.

BU ORGANİZASYONDA TGS’Yİ BAŞTA GENEL MÜDÜR DOÇ. DR. İBRAHİM ZEKİ AKYURT OLMAK ÜZERE; PAZARLAMA VE...

BU ORGANİZASYONDA TGS’Yİ BAŞTA GENEL MÜDÜR DOÇ. DR. İBRAHİM ZEKİ AKYURT OLMAK ÜZERE; PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ EMRE YILDIRIM, KALİTE GÜVENCE DİREKTÖRÜ ARİF ALİ GEZMİŞOĞLU VE PAZARLAMA VE ANLAŞMALAR MÜDÜRÜ NİHAL VAROĞLU TEMSİL ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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