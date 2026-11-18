Thiais durağında çarpışma: Paris güneyinde 8 kişi yaralandı

Paris’in güneyinde yer alan Thiais kentindeki Verdun-Hoche durağında, durakta bekleyen bir tramvaya aynı hatta çalışan başka bir tramvayın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay, dün yerel saat 19.47 civarında gerçekleşti.

kaza anı ve hasar:

Çarpışma sonucu tramvaylardan birinin ön bölümünde ağır hasar oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif yaralandı ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

seferler ve inceleme:

T9 hattının işletmecisi Keolis, kazanın ardından seferlerin gün boyunca yeniden başlatılmayacağını, yolcuların ulaşımının yedek otobüslerle sağlanacağını duyurdu. Şirket ayrıca kazanın nedeninin belirlenmesi için resmi bir inceleme başlattığını açıkladı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı; incelemenin tamamlanmasının ardından olayla ilgili detayların paylaşılması bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Thiais kentinde, durakta bekleyen bir tramvaya aynı hatta çalışan başka bir tramvayın çarpması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.