Thomas Reis: kups deplasmanında hak ettiğimiz galibiyete ulaştık

Thomas Reis'ten maç değerlendirmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio karşısında alınan 4-2'lik deplasman galibiyetinin ardından müsabakayı değerlendirdi. Almanya asıllı teknik adam, Avrupa serüvenine galibiyetle başlamaktan memnun olduğunu ve takımının bu sonucu hak ettiğini belirtti.

Reis, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Böylesi ilk maçlarda iyi bir başlangıç yapabilmek çok önemli. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Maçta kritik anlar da yaşandı elbette ama doğru anlarda golleri bularak maçı kazandığımızı düşünüyorum" sözleriyle maçın genel fotoğrafını özetledi.

3-0'lık üstünlük sonrası yaşananlar:

Teknik adam, karşılaşmada elde edilen 3-0'lık üstünlükten sonra takımda bir konsantrasyon kaybı olduğunu söyledi. Reis, "Belki biz, belki oyuncular maçın bittiğini sandı. 3-0 olduktan sonra o hissiyata kapıldı takımımız maalesef ki. Arkasından bir gol yedik. Sonrasında penaltı, penaltının kurtarılışı. Ondan sonra maç bizim tarafımıza doğru gelmeye başladı" ifadelerini kullandı. Bu bölüm, maçın kırılma anları ve psikolojisi açısından teknik heyetin dikkat çektiği noktaydı.

suni çim, uzun yolculuk ve rakibe saygı:

Reis, müsabaka öncesi ve sırasında takımın çeşitli zorluklarla karşılaştığını da vurguladı; suni çim ve uzun seyahat gibi etkenleri bahane olarak sıralayabileceğini söyledi ancak sonuçtan memnuniyetini öne çıkardı. "Bugün belki bahane sayacak olursak çok fazla bahanemiz de vardı elbette; suni çim, uzun bir seyahat. Birçok şeyden bahsedebiliriz ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Ayrıca Reis, rakip takımın performansını da takdir ederek KuPS ekibini tebrik etti: "Bunları söylerken ayrıca rakibimiz KuPS’u da tebrik etmek istiyorum. Kendilerini kutluyorum. Gayet iyi, fit bir takım gördük bugün karşımızda. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Gelecek adına da onlara en iyi dileklerimi iletiyorum ve başarılar diliyorum."

Reis'in sözleri, hem alınan sonucun önemini hem de takım içi disiplin ve konsantrasyonun Avrupa arenasında sürdürülebilir başarı için anahtar olduğunu vurguladı. Trabzonspor, bu sonuçla Konferans Ligi'ne moral kazandıran bir başlangıç yapmış oldu.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, HAK ETTİKLERİ BİR GALİBİYET ALDIKLARINI SÖYLEDİ.