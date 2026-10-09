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Thomas Reis'in son provası: bordo-mavili kafile Samsun yolunda

Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki son antrenmanla Samsunspor maçının kamp kadrosunu belirledi; bordo-mavili ekip kara yoluyla Samsun'a hareket etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Thomas Reis'in son provası: bordo-mavili kafile Samsun yolunda

Reis'in son provası sonrası bordo-mavi kafile yola çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde, 10.30'da başlayan antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirildi ve takım son çalışmanın ardından kamp kadrosunu ilan etti.

antrenmanın içeriği ve hedefleri:

Son idmanda takımın taktik tekrarlara ağırlık verdiği, oyuncuların maç ritmini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi. Reis, son rötuşlarda hem savunma organizasyonlarına hem de kontra atak planlarına odaklandı. Kulüp kaynakları, hazırlık sürecinde oyuncuların fiziksel durumunun izlendiğini ve maç stratejisinin netleştirildiğini aktardı.

kafile, yolculuk ve kadro:

Antrenmanın tamamlanmasının ardından Trabzonspor kafilesi kara yoluyla Samsun'a hareket etti; ekip üç takım otobüsüyle yola çıktı. Bordo-mavili takımın açıklanan 23 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu ve Franculino Dju.

Tedavileri devam eden Malinovski kafroda yer almazken, takımla birlikte çalışmalara katılan ve rehabilitasyon sürecinde olan Batagov da maç kadrosuna dahil edilmedi. Yönetim ve teknik ekip, eksik oyuncuların durumunu takip etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Trabzonspor şimdi Samsun deplasmanına odaklanmış durumda; takım sahaya, teknik ekibin belirlediği plan doğrultusunda çıkacak.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLARKEN, KARŞILAŞMANIN KAMP KADROSU DA BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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