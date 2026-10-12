Tıbbi bitkilerin güvenli kullanımı 60+ tazelenme üniversitesinde konuşuldu

Tıbbi bitkilerin güvenli kullanımı 60+ tazelenme üniversitesinde

etkinlik katılımcıları ve organizasyon:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Bilim İletişimi Ofisi tarafından gerçekleştirilen program çerçevesinde, BAÜN 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliğiyle bir seminer düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Prof. Dr. Fatih Satıl konuşmacı olarak katıldı. Programa, BAÜN 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü ve BAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gözde Akış, gerontoloji akademisyenleri ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri iştirak etti.

tıbbi bitkilerde doğru uygulamalar ve uyarılar:

Prof. Dr. Fatih Satıl, söyleşide geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında sıklıkla kullanılan tıbbi bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini ele aldı. Katılımcılara, bitkilerin doğru toplanması ve saklanmasına dair temel ilkeleri anlattı; yanlış veya bilinçsiz kullanımın çeşitli sağlık riskleri doğurabileceğine dikkat çekti.

Günlük yaşamda sıkça tüketilen bitki çaylarının hazırlanışı ve uygun dozda kullanımı konusunda bilgilendirme yapan Satıl, pratik uyarılarla hangi davranışların zarar verebileceğini örnekledi. Seminer, konuşmacının katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

BAÜN REKTÖR YARDIMCISI VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENİ PROF. DR. FATİH SATIL KONUŞMA YAPTI.