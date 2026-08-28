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Tibet sınırında baraj gölü taşkını sonrası arama kurtarma seferberliği

Tibet Özerk Bölgesinde baraj gölünün taşması üzerine Gyirong'de arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı; 681 personel, 113 araç ve 13 uzman görevlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tibet sınırında baraj gölü taşkını sonrası arama kurtarma seferberliği

Tibet sınırında kurtarma çalışmaları yeniden hızlandı:

Çin resmi medyası, Nepal'de çarşamba günü meydana gelen heyelan sonrası Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taştığını ve bunun üzerine ara verilen arama kurtarma çalışmalarının yeniden yoğunlaştırıldığını duyurdu.

Felaket bölgesi olarak belirtilen Gyirong'de, toprak altında kalanları kurtarmak için ekipler zamanla yarışıyor. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte müdahalenin önceliğinin insan kurtarma olduğunu vurguladı.

Görevdeki birlikler ve uzman desteği:

Arama kurtarma çalışmalarına toplam 681 itfaiye ve kurtarma personeli ile 113 araç katılıyor. Ayrıca Acil Durum Yönetimi Bakanlığı bünyesinden Şanghay Yangın Araştırma Enstitüsü'nden gelen 13 uzman bölgeye ulaşarak çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, kurtarma ve arama faaliyetlerini hızlandırırken aynı zamanda sahadaki güvenlik koşullarını da sürekli değerlendiriyor. Yetkililer, müdahalelerin hem insan kurtarmaya öncelik verdiğini hem de personelin güvenliğinin sağlanmasının temel şart olduğunu belirtti.

bölgedeki enkaz ve risk değerlendirmesi:

Yetkililer, Gyirong limana yaklaşık olarak 3 kilometre mesafede biriken enkazın bulunduğunu ve bölgedeki riskler ortadan kalkana kadar bu enkazın güvenli şekilde temizlenemeyeceğini açıkladı. Bu durum, bazı ulaşım ve çalışmalarda ek zorluklar oluşturuyor.

Arama kurtarma ekipleri, riskli bölgelerde önlemleri artırarak ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda çalışmaları sürdürecek. Yetkililer, arama faaliyetlerinin ilerleyişi ve güvenlik koşulları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çin’in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taşmasının ardından ara...

Çin’in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taşmasının ardından ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden yoüunlaştırıldı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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