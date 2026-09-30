Ticaret 50 milyar doları geçti, enerji ortaklığı yeni rotalar açıyor

Bayraktar'ın forum değerlendirmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Kuzey Ren Vestfalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir eşik aştığını belirtti. Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin şu anda 50 milyar doları aştığını ve tarafların ortak hedefi olan 60 milyar dolara doğru istikrarlı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Ticaret rakamları ve Kuzey Ren-Vestfalya

Bayraktar, Almanya'nın Türkiye için Avrupa'daki başlıca ticaret ortaklarından biri olmaya devam ettiğini söyleyerek, özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bu ilişkilerin merkezinde yer aldığını ifade etti. Buna göre, yalnızca Kuzey Ren-Vestfalya ile ikili ticaret hacmi 11 milyar euronun üzerine çıkmış durumda. Bölgedeki Türk varlığına dikkat çeken Bakan, bin 300’den fazla Türk şirketinin Kuzey Ren-Vestfalya’da faaliyet gösterdiğini ve ticaret, yatırım ile istihdama önemli katkı sağladıklarını aktardı.

Enerji krizleri ve sanayiye etkileri

Bakan Bayraktar, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve piyasa dalgalanmalarının enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Enerji maliyetlerindeki ani artışların enflasyonist baskıları güçlendirdiğini ve enerji yoğun imalat sektörünü zor durumda bıraktığını kaydeden Bayraktar, bu deneyimlerin enerji politikalarında yön tayin ettiğini söyledi.

Yenilenebilir kapasite ve stratejik projeler

Türkiye'nin elektrik tüketimindeki konumuna da değinen Bayraktar, ülkenin Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Buna rağmen, elektrik kurulu gücünün önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu belirten Bakan, toplam kurulu gücün 125 bin megavatı aştığını ve bunun yüzde 63'ünden fazla kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini belirtti. Bayraktar ayrıca, yalnızca 2025 yılında rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin endüstriyel tüketimin yaklaşık %75'ini karşılamaya yettiğini ifade etti.

Stratejik koridorlar ve yeni nesil iş birlikleri

Bakan, Türkiye'nin TANAP ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi projelerle enerji arzını güvence altına alma konusunda somut tecrübeye sahip olduğunu hatırlattı. Bu projelerin yalnızca iç talebi karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda Avrupa'nın arz güvenliğine yeni güzergahlar ve kaynaklar sağlayarak katkıda bulunduğunu belirtti. Bu miras üzerinden Almanya ile doğal gaz, yeşil hidrojen, modern elektrik şebekeleri ve kritik malzemeler gibi alanlarda yeni nesil ortak projeler hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Finansman ve ortaklık imkanları

Bayraktar, temiz enerji geçişinde küresel düzeyde büyük bir finansman açığı bulunduğunu ve uluslararası kurumlar ile yatırımcıların daha cesur adımlar atması gerektiğini söyledi. Bu noktada Almanya'nın finansal gücünün, sermaye desteğinin ve ortak girişimlerde risk paylaşımının belirleyici olabileceğini belirten Bakan, Türkiye'nin proje yürütme kabiliyeti ile Alman finansman imkanlarının bir araya getirilmesi halinde iddialı geçiş hedeflerinin somut yatırımlara dönüşebileceğini kaydetti.

İklim hedefleri ve uluslararası gündem

Geleceğe yönelik hedefler hakkında da konuşan Bayraktar, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Bu yılın ilerleyen döneminde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 toplantısında Türkiye'nin yenilenebilir enerji, şebeke yatırımı ve iklim konusundaki daha iddialı uzun vadeli hedeflerini açıklayacağını belirtti. Bayraktar ayrıca forumda imzalanan ticari anlaşmaların, sahada yatırım ve iş birliği yapma isteğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak Bayraktar, ticaret hacmindeki artışın enerji iş birliğini derinleştirme için bir fırsat sunduğunu, ortak projeler ve finansman mekanizmalarıyla hem Türkiye hem de Avrupa için arz güvenliğinin güçlendirilebileceğini belirtti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TÜRKİYE-KUZEY REN VESTFALYA İŞ FORUMU’NA KATILDI.