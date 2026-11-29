Bakanlık uyarısı:

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımlarında sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, işlemlerin güvenli şekilde yürütülmesi için belirlenen yöntemlerin dışına çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık paylaşımına göre alıcı ve satıcıların işlem yaparken Güvenli Ödeme Sistemi kanallarını tercih etmeleri, farklı ödeme veya para transferi taleplerine onay vermemeleri önem taşıyor. Bu tür talepler dolandırıcılık belirtisi olabileceği için dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

noter ve uygulamalara dair hatırlatma:

Açıklamada ayrıca noterliklerin telefonla hiçbir işlem yapmadığı ifade edildi. Noterliklerde ‘‘Güvenli Kapora Sistemi’’ veya benzeri adlarla resmi bir uygulamanın bulunmadığına dikkat çekildi. Mobil uygulamalarda yalnızca Bakanlık tarafından tanımlanan Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılmasının gerektiği belirtildi.

şüphe halinde yapılması gerekenler:

Bakanlık, farklı hesaplara veya kişilere para gönderilmesi istenmesi, erişim talepleri veya beklenmedik ödeme talepleriyle karşılaşılması halinde işlem yapılmamasını tavsiye etti. Dolandırıcılık şüphesi doğarsa vakit kaybetmeden ilgili bankaya başvurulması ve durumun kolluk birimlerine bildirilmesi istendi.

Vatandaşlara ayrıca işlem öncesi karşı tarafı ve işlemin koşullarını doğrulamaları, banka kanallarından ödeme teyidi almadan transfer yapmamaları ve kişisel banka erişim bilgilerini paylaşmamaları önerildi. Bu basit önlemler, maddi kayıp ve mağduriyet riskini azaltmada kritik rol oynuyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan ikinci el araç alım satımında dolandırıcılık uyarısı