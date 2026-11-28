Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak bir araya geldi. Görüşme, KEK 20. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleşti ve iki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla başladı. Taraflar, hükümetlerarası mekanizma çerçevesinde ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve ilerleme alanlarını değerlendirdi.

Gündemdeki öncelikler ve alanlar:

Görüşmede, özellikle ulaştırma, sanayi ve tarım sektörleri ön plana çıktı. Heyetler, bu sektörlere ilişkin mevcut projelerin hayata geçirilmesi için yapılacak adımları ve teknik iş birliği olanaklarını tartıştı. Taraflar, ortak yatırım ve lojistik işleyişin güçlendirilmesinin ticaretin akışkanlığına katkı sağlayacağı konusunda hemfikir oldu.

Hedefler ve gelecek adımlar:

Taraflar, devlet başkanlarının belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli şekilde ulaşılması için atılacak adımlarda mutabık kaldı. Toplantıda, kısa ve orta vadede uygulanabilecek projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı ve ilerleme takvimi oluşturulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yeni iş birliği alanlarının araştırılması ve özel sektörün sürece daha aktif dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının eş başkanlık çerçevesinde yürütüldüğünü ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ana gündem maddelerinin ele alındığını kaydetti. Tarafların, önümüzdeki dönem için somut proje ve adımlar üzerinde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, HÜKÜMETLERARASI KARMA KOMİSYONU (KEK) 20. DÖNEM TOPLANTISI DOLAYISIYLA RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKAN YARDIMCISI ALEKSANDR NOVAK İŞE BİR ARAYA GELDİ.