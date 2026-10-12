Ticari müşterilere tek ekranda yönetim sunan İş Bankası ana sayfayı yeniledi

Ticari İnternet Şubesi ana sayfa yeniliği

İş Bankası, ticari müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçlarını hızlandırmak ve görünürlüğü artırmak amacıyla Ticari İnternet Şubesi’nin ana sayfasını yeniledi. Yeni tasarım, müşterilere hesap, kart ve teklif bilgilerini merkezi bir ekranda sunarak işlem süresini kısaltmayı hedefliyor.

Tek ekranda finansal görünüm:

Yenilenen ana sayfa, kullanıcıların tek ekrandan finansal durumlarını takip etmelerini sağlıyor. Ana ekranda yaklaşan ödemeler, son işlemler ve nakit akışı özetleri görüntülenebiliyor; böylece işletmeler likidite yönetimini daha kolay yapabiliyor. Ayrıca müşteriler, 30 gün içinde Üye İşyerleri/POS terminallerinden gerçekleştirilen işlemlerin tutar ve adet bilgilerine, mevcut kredilere ve kredi limitlerine ilişkin özetlere de erişebiliyor.

Hızlı erişim ve kişiselleştirme:

Kullanıcılar tercih ettikleri hesaplara, son işlem yapılan kredi kartlarına ve kendilerine özel sunulan tekliflere hızlıca ulaşabiliyor. Ana sayfa üzerinden kısayollar oluşturmak mümkün; bu sayede sık kullanılan işlemler tek tıkla yapılabiliyor. Müşteri onayı gerektiren işlemler olduğunda ilgili bildirimler ana sayfada öncelikli olarak gösteriliyor ve işlem akışı hızlandırılıyor.

Alt bölümde döviz, altın ve temsilci bilgileri:

Ana sayfanın alt bölümünde güncel döviz ve altın kuru bilgileri yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar, ihtiyaç halinde iletişime geçebilecekleri müşteri temsilcisinin bilgilerine yine aynı bölümden ulaşabiliyor. Bu düzenleme, hem işlem hem de destek kanallarına erişimi kolaylaştırıyor.

İş Bankası’nın yenilenen Ticari İnternet Şubesi ana sayfası, kişiselleştirilebilir yapısı ve hızlı erişim özellikleriyle ticari müşterilere daha bütünsel bir dijital bankacılık deneyimi sunuyor. Yeni düzen, farklı işletme ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir kullanım sağlamayı amaçlıyor.

İŞ BANKASI'NIN TİCARİ İNTERNET ŞUBE ANA SAYFASINA YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ