Tığcılar'da 1999 depreminin izleri kentsel dönüşümle siliniyor

Yıkım töreni başladı:

Sakarya Adapazarı'nda hayata geçirilen Tığcılar Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 1999 Marmara Depremi'nden hasar gören yapılara yönelik ilk yıkım törenle gerçekleştirildi. Törenin ardından iş makineleri alandaki ilk binanın sökümüne başladı. Proje, toplam 718 bağımsız bölümü kapsıyor ve mahalle bazında yürütülen dönüşümün Sakarya'daki örnek uygulamalarından biri sayılıyor.

Törene katılım ve açılış ritüeli:

Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualarla başladı. Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından alana giren iş makineleri, yıkım sürecini başlattı.

Vali Doğan: sağlam zemin, sağlam yapı:

Konuşmasında depremin etkilerine ilişkin kişisel ve kurumsal gözlemlerini aktaran Vali Rahmi Doğan, sağlam zeminin ve nitelikli yapılaşmanın önemini vurguladı. Doğan, 6 Şubat depremine dair olarak devletin yükünü ve yürütülen çalışmaları hatırlatarak, 450 bin konut hedefinin 11 şehirde hak sahiplerine teslim edildiğini anımsattı ve kentsel dönüşümde Sakarya'nın geride kaldığını belirterek bu açığın hızlıca kapatılacağını söyledi.

Alemdar: dirençli şehir hedefi:

Yusuf Alemdar konuşmasında, Sakarya'nın geçmişte ağır depremler yaşadığını hatırlatarak can kayıplarının telafi edilemeyeceğini, bu nedenle artık daha bilinçli ve dayanıklı bir şehir inşa etme zorunluluğu bulunduğunu ifade etti. Alemdar, Tığcılar'da başlatılan çalışmaların; sağlam, sosyal ve yeşil alanları olan bir kentsel dönüşüm vizyonunun ilk adımı olduğunu belirtti ve projeyle kısa sürede modern bir kent dokusuna ulaşılacağını söyledi.

Mahalle perspektifi:

Tığcılar Mahalle Muhtarı Hüseyin Kınay, projenin mahalle açısından taşıdığı önemi vurguladı. Kınay, kentsel dönüşümün sadece binaların yenilenmesi olmadığını, aynı zamanda mahalle kültürünün, güvenli yaşam alanlarının ve şehrin yeniden dirençli kılınmasının hedeflendiğini söyledi.

Yıkımın başlamasıyla birlikte Tığcılar Mahallesi'nde fiziksel dönüşüm süreci fiilen yürürlüğe girmiş durumda. Projenin ilerleyen safhalarında yıkımı takip eden inşa çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve hak sahiplerine yeni konutların teslim takvimi gibi ayrıntılar yetkililerce paylaşılacak.

1999 Marmara Depremi’nden kalan hasarlı binalara ilk kepçe vuruldu