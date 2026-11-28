Tiktok yayınında şehitlere ve devlete hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hatay'da TikTok üzerinden canlı yayın açan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devlet kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaretlerde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. İddialara göre şüpheli, söylemleriyle takipçi kazanmayı amaçladı.

yakalanma ve adli süreç:

Canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanan Mehmet Uğur Yumuşak, evinde polis tarafından ters kelepçe ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

şüphelinin geçmişi ve motivasyonu:

Kayıtlara göre Yumuşak'ın 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret suçundan olmak üzere toplam 3 suç kaydı bulunuyor. Soruşturma kapsamında, şüphelinin geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit olan 5 Mehmetçiğe yönelik küfürler sarfettiği ve yayın sırasında "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca, görüntüleri çekerken herhangi bir uyarıcı madde kullanmadığı ve amaçlarının takipçi sayısını artırmak olduğu değerlendirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ, ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI. ŞÜPHELİNİN; GÖRÜNTÜLERİ ÇEKTİĞİ ESNADA HERHANGİ BİR UYARICI MADDE KULLANMADIĞI VE AMACININ SÖYLEMLERİYLE TAKİPÇİ SAYISINI ARTTIRMAK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.