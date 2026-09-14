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Tilki üçüncü katta mahsur kaldı; Osmaniye itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya bıraktı

Osmaniye Murat Kurum Bey Mahallesi'nde 3'üncü kata çıkan tilki, itfaiye ekiplerince zarar vermeden yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:22

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Tilki üçüncü katta mahsur kaldı; Osmaniye itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya bıraktı

Tilki üçüncü katta mahsur kaldı; Osmaniye itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya bıraktı

Osmaniye'nin Murat Kurum Bey Mahallesinde bir binanın 3'üncü katına çıkan tilki, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalandı.

Müdahale süreci:

Vatandaşların bildirmesiyle sevk edilen itfaiye ekipleri, tilkinin binadan güvenli şekilde çıkarılması için kontrollü bir çalışma yürüttü ve hayvana zarar vermeden yakalama işlemini gerçekleştirdi.

Doğaya geri bırakılma:

İtfaiye ekipleri tarafından binadan alınan tilki, daha sonra bulunduğu bölgeye uygun bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

OSMANİYE’DE APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINA ÇIKAN TİLKİ DOĞAYA BIRAKILDI

OSMANİYE’DE APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINA ÇIKAN TİLKİ DOĞAYA BIRAKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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