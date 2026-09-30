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Tilkisüleymaniye engelsiz yaşam merkezinde özel bireyler el emeği üretiyor

Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 30 özel ihtiyaçlı birey, atölyelerde eğitim alıyor; taş tozu ve doğal soya mumu ile el emeği ürünler üretiyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tilkisüleymaniye engelsiz yaşam merkezinde özel bireyler el emeği üretiyor

Tilkisüleymaniye engelsiz yaşam merkezinde üretim ve eğitim

Şehzadeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını, eğitim süreçlerini ve üretim faaliyetlerini destekliyor. Merkezde kayıtlı 30 birey, sabah evlerinden alınarak gün boyu çeşitli atölyelerde eğitimlere katılıyor ve akşam servislerle evlerine bırakılıyor.

günlük program ve belediye desteği:

Merkezde kayıtlı ve Şehzadeler ilçesinde ikamet eden katılımcılar, sabah saatlerinde evlerinden servislerle alınarak merkeze getiriliyor. Gün boyunca düzenlenen programlarda görevli öğretmenler eşliğinde atölyelere katılan bireyler, eğitimlerin ardından saat 16.00'da servislerle evlerine bırakılıyor. Ulaşım ve öğle yemeği ihtiyaçları Şehzadeler Belediyesi tarafından karşılanırken, öğle yemekleri Şehzadeler Belediyesi Aşevi tarafından temin ediliyor.

atölyelerde üretim ve beceri gelişimi:

Merkezde el sanatları, müzik, resim, beden eğitimi ve toplumsal uyum atölyeleri düzenleniyor. Katılımcılar, hazırlanan program doğrultusunda el-göz koordinasyonu, motor becerileri, odaklanma ve sosyal iletişim gibi yetkinlikleri geliştirmeye yönelik uygulamalara katılıyor. Müzik ve beden eğitimi çalışmaları ile toplumsal uyum faaliyetleri, bireylerin günlük yaşam becerilerinin ve çevreyle etkileşimlerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

El sanatları atölyelerinde özel ihtiyaçlı bireyler, üretimin tüm aşamalarında aktif rol alarak çeşitli hediyelik ve dekoratif ürünler hazırlıyor. Taş tozu ve doğal soya mumu gibi malzemelerin kullanıldığı ürünler, hazırlık aşamasından son aşamaya kadar bireylerin el emeğiyle hazırlanıyor ve düzenlenen etkinliklerde ziyaretçilere sergileniyor. Bu çalışmalar, katılımcıların üretime katılımını artırırken el becerilerinin gelişimini de destekliyor.

Şehzadeler Belediyesi'nin sağladığı ulaşım, beslenme ve eğitim desteği sayesinde merkezdeki bireyler güvenli ve düzenli bir programla sosyal hayata ve üretime dahil oluyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TİLKİSÜLEYMANİYE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TİLKİSÜLEYMANİYE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE KORUMALI İŞYERİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINA, EĞİTİM SÜREÇLERİNE VE ÜRETİM FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLIYOR. MERKEZDE EĞİTİM ALAN 30 BİREY, FARKLI ATÖLYELERDE HEM BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR HEM DE EL EMEĞİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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