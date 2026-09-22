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Times meydanı’nda ebruyle COP31’in tanıtımı: kültürden iklime davet

BM 81. Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Türkiye, Times Meydanı’nda ebru gösterisiyle COP31’i tanıtıyor; Murat Kurum hedefleri anlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 16:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Times meydanı’nda ebruyle COP31’in tanıtımı: kültürden iklime davet

Türkiye Times Meydanı’nda COP31’i ebru ile tanıtıyor

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ve New York İklim Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye, COP31 tanıtımını kültürel bir sunumla sürdürüyor. Etkinlik alanında ebru sanatçısı Garip Ay tarafından COP31 logosu ebru tekniğiyle tasarlandı ve ziyaretçilere gösterildi.

Görsel kampanya ve sergi düzenlemeleri:

Tanıtım çalışmaları kapsamında LED ekranlı kamyonetlerle şehirde dolaştırılan "Dünya’nın Geleceği Türkiye’de" başlıklı afişlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görselleri kullanıldı. Türkevi'nin dış cephesine asılan fotoğrafın yanı sıra binanın üç ayrı katında ve Glasshouse'da COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergiler ve interaktif bilgilendirme alanları kuruldu.

Murat Kurum’un mesajları ve hedef vurgusu:

Alanı ziyaret eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Garip Ay ile birlikte ebru çalışmasına katıldı. Basın mensuplarına kampanyaya ilişkin bilgi veren Kurum, "Tüm ülkeler adına bu süreci yürütüyoruz" dedi ve Türkiye'nin ev sahibi olarak COP sürecinde hem ülkeyi tanıtma hem de sürecin hedeflerini paylaşma gayesinde olduğunu belirtti.

Kurum, etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Times Meydanı’nda özümüzü, kültürümüzü anlatan, değerlerimizi anlatan ebru sanatımızla birlikte hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem de COP31’e ilişkin hedeflerimizi, hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz." Ayrıca, "Artık hedeflerden uygulama diyoruz. Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz" sözleriyle uygulama ve sonuç odaklı bir yaklaşımın altını çizdi.

Kurum, alınacak kararlarla gelişmekte olan ülkelere teknolojik ve bilgi erişimi ile finansmana erişim imkanları sağlanmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik, kültürel bir anlatımla Türkiye'nin COP31 hazırlıklarını ve hedeflerini küresel bir platformda görünür kılmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE BM’NİN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONU OLAN BM İKLİM...

TÜRKİYE’NİN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE BM’NİN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONU OLAN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI’NA (COP31) EV SAHİPLİĞİ VE BAŞKANLIĞI, BM 81. GENEL KURULU HAFTASINDA NEW YORK’TA TANITILIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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