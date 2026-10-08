Tınaztepe'de 29 öğrenciye trafikte güvenlik eğitimi

Trafik eğitimi uygulaması:

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki okulda 29 öğrenciye yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Programın amacı, erken yaşta trafik bilinci oluşturmak ve öğrencilerin günlük hayatta uygulayacakları davranışları pekiştirmek olarak açıklandı.

Eğitimin içeriği:

İçerikte trafik işaretleri ve anlamları, yayaların trafikte uyması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi ile yaya geçidi ve kaldırımların doğru kullanımı gibi temel konular ele alındı. Eğitim, görsel ve sözlü bilgilendirmenin birleştiği bir yaklaşımla verildi ve örnek uygulamalarla pekiştirildi.

Hediyeler ve farkındalık:

Eğitim programının sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Bu uygulamanın, öğrenciler arasında trafikte sorumluluk ve güvenlik bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNE BAĞLI TINAZTEPE BELDESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 29 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.