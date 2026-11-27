Kapitan Andreevo gümrüğünde tavan boşluğunda para bulundu

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrolde, yabancı plakalı bir tırın Türk vatandaşı sürücüsünün İrlanda'dan Türkiye'ye yük taşıdığına dair belge sunduğu belirtildi. Risk analizi kapsamında araç, X-ray cihazı dahil olmak üzere detaylı bir aramaya tabi tutuldu ve bazı bölümlerde olağandışı yoğunluk tespit edildi.

Arama sırasında bulunanlar

Fiziki arama yapılınca tır kabininin tavanındaki fabrika boşluğuna gizlenmiş polietilen poşetler içinde banknotlar bulundu. Sayım sonucunda toplam 34 bin İngiliz sterlini ele geçirildi; ele geçirilen paranın karşılığının 40 bin 640,80 euro olduğu bildirildi.

Soruşturma ve idari işlem

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı'na bağlı Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde, gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, bulguların kayıt altına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

EDİRNE KAPIKULE KARŞISINDAKİ BULGARİSTAN’IN KAPİTAN ANDREEVO GÜMRÜK KAPISI’NDA, TÜRKİYE’YE GİDEN BİR TIRDA BEYAN EDİLMEMİŞ 34 BİN İNGİLİZ STERLİNİ ELE GEÇİRİLDİ.