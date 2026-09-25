Tır şoförlerinin Schengen sorunu: İbrahim Yumaklı süreci Ticaret Bakanlığıyla takip ediyor

Konuya genel bakış:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de verdiği açıklamada Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförlerinin Schengen vizesi uygulamasından kaynaklanan sıkıntıların yakından izlendiğini bildirdi. Yumaklı, sorunun özellikle 90/180 gün kuralından kaynaklandığını ve konuyla ilgili girişimlerin sürdüğünü vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın rolü ve görüşmeler:

Bakan Yumaklı, Avrupa tarafındaki takibin Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtirken, kendi bakanlığı olarak da süreci izlediklerini ifade etti. Yumaklı, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Avrupa’daki tarafı Ticaret Bakanlığımız özellikle takip ediyor. Biz de takip ediyoruz" diyerek, koordinasyonun kurumlar arasında devam ettiğini aktardı.

Yumaklı, görüşmelerin sürdüğünü ve somut bir son durum bilgisinin kendisinde olmadığını belirtti. Ayrıca ticari temaslar ile ilgili gelişmelerin gün içinde takip edilip kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyledi.

Rusya örneği ve çözüm süreci:

Bakan, benzer bir lojistik sorununa geçmişte Rusya ile ilişkinin örnek teşkil ettiğini anlattı. Yumaklı, "Benzer başka bir problem Rusya’da bizim tırlarımız kapıdaydı, işte dün onun için gittik ve açıldı, o sorunu çözdük" sözleriyle, diplomatik ve idari temasların sonuç verdiğini kaydetti.

Bu örnek üzerinden Yumaklı hem sahada yaşanan aksaklıkların çözülebileceğine dair işaret verdi hem de Avrupa kaynaklı vize uygulamalarının çözümü için ilgili bakanlıkların aktif rol aldığını belirtti.

Kamunun bilgilendirilmesi ve şoförlerin mağduriyetinin giderilmesi için yetkili kurumlar arasındaki temasların devam edeceği, bakanın açıklamalarının özeti olarak öne çıkıyor. Yumaklı, gelişmeleri takip ettiklerini ve gereken durumlarda ek açıklama yapılabileceğini dile getirdi.

Öne çıkan husus: Schengen vizesinin uygulamada yarattığı sınırlamalar, 90/180 gün kuralı ve Ticaret Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler, tır şoförlerinin Avrupa taşımacılığında çözüm bekleyen başlıca başlıkları oluşturuyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI