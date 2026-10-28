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Tır sürücülerinin eylemi sınır kapılarında ticareti kilitledi

Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'de tır şoförleri, Schengen'in 180 günde 90 gün kuralının yarattığı mağduriyet nedeniyle Avrupa çıkışlarını 24 saattir durdurdu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 20:26

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tır sürücülerinin eylemi sınır kapılarında ticareti kilitledi

Eylemin kapsamı ve gerekçesi:

Edirne'deki sınır kapılarında Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'den Avrupa yönüne sevkıyat yapan tır şoförleri, kontak kapatarak eylem başlattı. Sürücüler, Schengen vizesine ilişkin uygulamanın 180 günlük dönemde 90 gün kuralının yarattığı mağduriyet nedeniyle geçişleri yaklaşık 24 saattir durdurduklarını belirtiyor.

Eylem, belirlenen süre sınırlamasının sürücülerin çalışma düzenini ve rotalarını olumsuz etkilemesi, sınır ve tampon bölgelerde uzun süre beklemelere yol açması gerekçesiyle sürdürüyor.

Sürücülerin talepleri:

Sürücüler, ticari taşımacılık yaptıklarını vurgulayarak turist statüsünde değerlendirilmeyi reddediyor ve bu kapsamda oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. Eylemdekiler, yetkililerden acil ve kalıcı çözümler beklediklerini ifade ediyor.

Sınırda bekleyişin lojistiğe etkisi:

Şoförler, Avrupa’nın birçok sınır kapısı ve tampon bölgelerde beklemek zorunda kaldıklarını, bunun da bölgesel lojistik akışını tıkadığını belirtiyor. Bu kesinti, özellikle sınır kapılarından yapılan ticari geçişlerde gecikmelere neden oluyor ve taşımacılık maliyetlerini artırma riski taşıyor.

Yetkililerden gelecek yanıt ve alınacak düzenlemeler, eylemin seyrini ve sınır kapılarındaki ticari akışı doğrudan etkileyecek. Sürücüler, sorunun çözülmemesi halinde eylemin devam edebileceğini bildiriyor.

EDİRNE’DEKİ SINIR KAPILARINDA SCHENGEN VİZESİ MAĞDURİYETİ NEDENİYLE KONTAK KAPATAN TIRSÜRÜCÜLERİ...

EDİRNE’DEKİ SINIR KAPILARINDA SCHENGEN VİZESİ MAĞDURİYETİ NEDENİYLE KONTAK KAPATAN TIRSÜRÜCÜLERİ, AVRUPA YÖNÜNE GEÇİŞLERİ 24 SAATTİR DURDURDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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