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Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tıra yükleme sırasında devrilen saman balyalarının altında kalan 57 yaşındaki Mustafa Ezerel hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

kaza anı ve olay yeri:

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan Balabandere Dereboyu mevkiinde meydana geldi. Yenice ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisinde hazırlanan saman balyaları, iş makinesiyle tıra yüklenmeye başlandı. Yükleme sırasında, üst üste istiflenen balyaların bir bölümü henüz belirlenemeyen sebeple devrildi.

Devinen balyaların yakınında bulunan 57 yaşındaki Mustafa Ezerel, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balyaların altında kaldı. Olayın gelişimi çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

müdahale ve hastaneye sevk:

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla balyaların altından çıkarılan Ezerel’e olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Ezerel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezerel’in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı ve yakınlarına haber verildi.

soruşturma süreci:

Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yükleme sırasında balyaların neden devrildiğine ilişkin tespitler için olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kaza koşullarını netleştirmek amacıyla tanık ifadeleri ve olay yerindeki bulguları değerlendiriyor.

TEKİRDAĞ’DA SAMAN BALYALARI DEVRİLDİ, 57 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

TEKİRDAĞ’DA SAMAN BALYALARI DEVRİLDİ, 57 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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