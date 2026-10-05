Tiran'da görev alıyor: Mehmet Türkmen uluslar ligi maçının hakemi

Tiran'da düdük: Mehmet Türkmen'in görevlendirilmesi
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında düdük çalacak.
maç bilgileri:
Karşılaşma, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
hakem ve destek kadrosu:
Türkmen'in yardımcı hakemlik görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olarak bildirildi.
Video yardımcı hakem (VAR) sisteminde Onur Özütoprak görev alacak; AVAR sorumluluğunu ise Erkan Engin yürütecek. Bu ekip saha içi kararların denetlenmesinde ve kritik pozisyonların değerlendirilmesinde yetkili olacak.
MEHMET TÜRKMEN (ARŞİV)
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