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Tiran'da öğrenci eylemleri bakanlık önünde yangına dönüştü

Tiran'daki öğrenci protestoları ikinci gününde şiddetlendi; Eğitim Bakanlığı binası ile çevredeki banka ve iş yerleri ateşe verildi, polis müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tiran'da öğrenci eylemleri bakanlık önünde yangına dönüştü

Eğitim bakanlığı binasında yangın ve tahribat:

İkinci gününe giren öğrenci protestolarında başkent Tiran'da toplanan göstericiler, Eğitim Bakanlığı binasının avlu kapısını kırdıktan sonra binaya giren bazı grupların neden olduğu yangınla sonuçlandı.

Göstericilerin kaldırımda bulunan metal bariyerleri kırıp, tuğlalar fırlattığı, çöp kutularını ve reklam panolarını ateşe verdiği görülürken, çevredeki bazı banka şubeleri ve iş yerlerinin de camları kırılarak zarar gördü.

Gösterilerin niteliği ve talepler:

Öğrenciler protestoların, üniversitelerdeki eğitim koşulları, yükseköğrenim maliyetlerinin artışı, maddi desteklerin yetersizliği ve mezuniyet sonrası iş imkanlarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Birçok fakültede derslerin boykot edildiği ve gösterilere daha geniş katılım sağlandığı kaydedildi.

Gösteriler sırasında barikat kuran bazı grupların alevleri büyüttüğü, iş yerleri ve banka ofislerinin de ateşe verildiği bildirildi.

Polis müdahalesi ve resmi uyarı:

Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı; itfaiye ekipleri ise yangınları söndürmek üzere alana sevk edildi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki gerginlik saatlerce sürdü.

Emniyet yetkilileri yayımladıkları açıklamada polis memurlarına yönelik saldırıları ve kamuya ya da özel kişilere ait malların ateşe verilerek tahrip edilmesini kınadı. Sorumluların yasal sorumlulukla karşılaşacağı belirtilirken, bazı suçlar için yedi yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü hatırlatıldı.

Avrupa bağlamı ve beklenen gelişme:

Arnavutluk'taki eylemler, Fransa'da benzer taleplerle süren lise öğrenci protestolarının görüldüğü bir döneme denk geldi. Yetkililer, yarın devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinin öğrencileri desteklemek amacıyla sokağa çıkmasının beklenmesiyle protestoların yeni bir aşamaya girebileceğini ifade etti.

Arnavutluk&#039;ta ikinci gününde devam eden öğrenci protestolarında Eğitim Bakanlığı binası ateşe...

Arnavutluk'ta ikinci gününde devam eden öğrenci protestolarında Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi. Göstericiler, çevredeki bazı banka şubelerini de tahrip ederek ateşe verirken, polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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