Tiran'da polisin müdahalesi ve göstericilerle çatışma:

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, geçtiğimiz ayın ortasında öğrencilerce başlatılan hükümete yönelik gösteriler bugün de sürdü. Katılımcılar Başbakan Edi Rama'nın istifasını ve daha iyi eğitim ile yaşam koşulları talep etti.

Eylemin seyri ve talepler:

Göstericiler, başlangıçta Eğitim Bakanlığı önünde toplandı; burada polise taş atıp çöp konteynerlerini ateşe verdiler. Kalabalık, hem Edi Rama'yı hem de ana muhalefet lideri Sali Berisha'yı hedef alan 'Rama hapse, Berisha hapse' sloganları attı. Eylem daha sonra kentin farklı bölgelerine yayıldı.

Yetkililer, protestoların bir öğrenci hareketi olarak başladığını ancak zaman içinde daha geniş kesimlerin katılımıyla tırmandığını belirtti. Başlangıç noktasındaki şiddet ve taşkınlık, gösterinin yayılmasına zemin hazırladı.

Çatışma anı ve müdahale araçları:

Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Başbakanlık binası polis tarafından güvenlik kordonu altında tutulurken, kalabalığı dağıtmak için emniyet güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Göstericiler ise polis hattına havai fişek ve taş attı; bazı grupların ön cephe oluşturup Molotof kokteyli attığı ve güvenlik görevlilerine lazer tuttuğu gözlendi. Bu unsurlar çatışmaların yoğunlaşmasına yol açtı.

Polisin müdahalelerine rağmen Başbakanlık çevresindeki gerilim, gösteri süresince yüksek seyretti ve çatışma zaman zaman tırmandı. Yetkililer ile eylemciler arasındaki karşılıklı sertlik, kent merkezinde güvenlik önlemlerinin devam etmesine neden oldu.

Arnavutluk’un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümete yönelik protestolarda polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.