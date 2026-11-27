Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'ta bulunan bir erkek kuaföründe tıraş olmakta olan A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. O sırada dükkanı işleten Muammer Dalkıran (27), müşterinin başının sağa sola gittiğini fark edip hızlıca müdahale etti.

Kurtarma anı:

Dalkıran, önce peçeteyle ağza baktıklarını ve müşterinin dilini yuttuğunu sandıklarını, ardından aklına heimlich manevrası geldiğini anlattı. "İlk başta dilini yuttu sandık, biraz uğraştık ama kurtardık" diyen Dalkıran, manevrayla A.K.'nin ağzından sıkışan şekeri çıkardıklarını söyledi.

Dalkıran, olayın "dün akşam saatlerinde" gerçekleştiğini, ilk yardım eğitimi almadığını ancak videolardan gördüğü uygulamayı hatırlayıp uyguladığını belirtti. "Bir gün başıma gelir herhalde diye düşünüyordum, o da geldi. O sayede yaptık, müşterimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntüler ve sağlık ekipleri:

Berberdeki güvenlik kameraları müdahaleyi kayda aldı. Görüntülerde A.K.'nin tıraş sırasında başının yana düştüğü, Dalkıran'ın hızla müdahale ettiği ve o sırada iş yerindekilerin 112 acil servisi aradığı görülüyor. Dalkıran, şekeri çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini aktardı.

Dalkıran'ın müdahalesi ve olay anı, kuaförün güvenlik kamerası görüntülerinde yer alıyor.

Kahraman berber konuştu: "İlk başta dilini yuttu sandık"