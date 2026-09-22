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Tırdaki alevler Osmaniye otoyolunda 4 sıfır pikabı yok etti

Osmaniye Düziçi mevkisinde otoyolda sıfır araç taşıyan tırda çıkan yangında 4 sıfır pikap yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tırdaki alevler Osmaniye otoyolunda 4 sıfır pikabı yok etti

Olay yeri ve ilk müdahale:

Yangın, otoyolun Düziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıfır araç taşıyan tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı ve alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Düziçi ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına yönelik çalışmalar süratle yürütüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında tırda taşınan 4 sıfır pikap yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OSMANİYE&#039;DE OTOYOLUN DÜZİÇİ MEVKİSİNDE SIFIR ARAÇ TAŞIYAN TIRDA ÇIKAN YANGINDA 4 PİKAP YANARAK...

OSMANİYE'DE OTOYOLUN DÜZİÇİ MEVKİSİNDE SIFIR ARAÇ TAŞIYAN TIRDA ÇIKAN YANGINDA 4 PİKAP YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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