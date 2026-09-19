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Tire'de Akçaşehir'in bitmeyen yol çilesi mahalle can güvenliğini tehdit ediyor

Akçaşehir Mahallesi'nde yıllardır süren bozuk yol, yağışlı havalarda çamurla ulaşımı durma noktasına getiriyor; vatandaşlar kalıcı asfalt ve altyapı istiyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Tire'de Akçaşehir'in bitmeyen yol çilesi mahalle can güvenliğini tehdit ediyor

Tire'de Akçaşehir Mahallesi'nde yol sorunu sürüyor

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Akçaşehir Mahallesi sakinleri, yıllardır devam eden bozuk yol ve altyapı eksikliği nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluk yaşıyor. Özellikle yağışlı havalarda yolun çamura dönmesi nedeniyle bölgeye ulaşım zaman zaman neredeyse imkânsız hale geliyor. Vatandaşlar, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

Ulaşım nasıl aksıyor:

Mahalledeki bozuk zemin ve yetersiz altyapı, kış aylarında ulaşımı felç ediyor; bazı dönemlerde bölgeye ancak çekerli traktörlerle ulaşılabildiği ifade ediliyor. Evlerine ve tarım arazilerine gitmekte güçlük çeken halk, günlük yaşamın ve üretimin sekteye uğradığını, acil bakım-onarım beklentisi içinde olduklarını söylüyor. Yolun uzun süre onarılmaması ekonomik ve güvenlik kaygılarını artırıyor.

Mahallelinin talepleri ve yetkililere çağrı:

Bölge halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulunarak yerinde inceleme ve kalıcı asfalt ile altyapı çalışması yapılmasını istiyor. Bölgedeki mağduriyeti dile getiren 70 yaşındaki Ali Saylak, 'Bu bölgede evim var. Elektriğim, suyum var. Vergimi düzenli olarak ödüyorum. Ancak yoldan dolayı evimize ve tarlamıza ulaşmakta büyük zorluk çekiyoruz. Yıllardır bu çilemiz bitmedi. Bugüne kadar yolda kaç defa tehlike atlattık, can güvenliğimiz yok.' sözleriyle yaşananları özetliyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden somut bir takvim ve kalıcı çözümler bekliyor; onarım yapılana kadar benzer olayların tekrar yaşanmaması için geçici tedbirlerin de uygulanmasını talep ediyorlar.

GÜNLÜK YAŞAMI DURMA NOKTASINA GETİREN YOLUN BAKIM VE ONARIMININ BİR AN ÖNCE YAPILMASINI TALEP EDEN...

GÜNLÜK YAŞAMI DURMA NOKTASINA GETİREN YOLUN BAKIM VE ONARIMININ BİR AN ÖNCE YAPILMASINI TALEP EDEN VATANDAŞLAR, GÜVENLİ ULAŞIMA KAVUŞABİLMEK İÇİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’A ÇAĞRIDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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