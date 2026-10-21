Tire'de depo olarak kullanılan adreste cephanelik bulundu

İzmir’in Tire ilçesinde, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu depo olarak kullanılan bir adreste çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamındaki çalışmada şüpheli bir adreste depo olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. İhbarın ardından belirlenen adreste yapılan arama sonucunda suç unsuru olduğu değerlendirilen unsurlar toplanarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız toplu tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 1 adet silah parçası ve 3 adet şarjör bulundu. Ele geçirilen materyaller, adreste depo olarak kullanılan alanın gerçek niteliğini ortaya koydu.

Olayla ilgili olarak F.K. (46) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi ve konu hakkında adli süreç devam ediyor.

YAPILAN ARAMADA 1 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ, 1 RUHSATSIZ TOPLU TABANCA, 5 KURUSIKI TABANCA, 3 HAVALI TABANCA, 1 ADET SİLAH PARÇASI VE 3 ADET ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.