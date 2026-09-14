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Tırın makaslaması Karabük-Yenice kara yolunu iki saat kapattı

Karabük-Yenice kara yolunda Bolkuş mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybettiği tır makasladı; yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı, sonra araç kaldırılarak açıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tırın makaslaması Karabük-Yenice kara yolunu iki saat kapattı

Tırın makaslaması Karabük-Yenice kara yolunu iki saat kapattı

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice kara yolu üzerinde Bolkuş mevkisinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kontrolü kaybetti ve araç makasladı. Meydana gelen kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaza ve konum bilgisi:

Kaza, Bolkuş mevkisinde gerçekleşti. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi kaynak metinde yer almadı; tırın makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı ve ulaşım durdu.

Müdahale ve yolun yeniden açılması:

Kaza sonrası bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla tır kaldırıldı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan resmi bir açıklama kaynak metinde belirtilmedi; kaza yerinde ve çevresinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

KARABÜK-YENİCE KARA YOLUNUN SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ TIRIN MAKASLAMASI SONUCU YOL TRAFİĞE...

KARABÜK-YENİCE KARA YOLUNUN SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ TIRIN MAKASLAMASI SONUCU YOL TRAFİĞE KAPANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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