Tirmisten fonksiyonel gıdaya: teknoparkta bir kadın girişiminin yükselişi

Tirmisle katma değer hedefi

Elif Makas, Düzce Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren kadın girişimci Emine Yüksel Kurtoğlu ile bir araya gelerek tirmis bazlı fonksiyonel gıda üretimini yerinde inceledi. Görüşmede Kurtoğlu, geliştirdiği ürünlerin üretim süreçleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Üretim süreçleri ve teknoloji odaklı dönüşüm:

Kurtoğlu, geleneksel tarım ürünlerinin ileri gıda teknolojileriyle işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Üretim hattı, ürün çeşitliliği ve AR-GE odaklı yaklaşımlar konuşulurken, fonksiyonel gıda tanımının tescilli veya kesin detayları hakkında bilgi verildi.

Kadın girişimciliğinin önemi:

Elif Makas, Kurtoğlu'nu üretim ve girişimcilik alanındaki gayretleri için tebrik ederek başarı ve bol kazanç dileklerini iletti. Ziyaret, Düzce'de kadın girişimciliği ve katma değerli üretim çalışmalarının gündemde olduğunu göstermesi bakımından önem taşıdı.

Toplantı sırasında yerel üretimin güçlendirilmesi ile kadınların ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik görüşler de paylaşıldı; ziyaret, hem üretimin görünürlüğünü artırmayı hem de örnek teşkil etmeyi amaçladı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’IN EŞİ ELİF MAKAS, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK’TA TİRMİS BAZLI FONKSİYONEL GIDA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN KADIN GİRİŞİMCİ EMİNE YÜKSEL KURTOĞLU’NU ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.