Tırtar ışıklı kavşağı yakınında yaya çarpması: Ensar Çolak hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Mersin’in Erdemli ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolu Tırtar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ensar Çolak (28) bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine seyreden, sürücülüğünü A.Ç.’nin yaptığı 01 EEB 07 plakalı otomobil, Tırtar Işıklı Kavşağı yakınlarında Çolak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çolak yola savruldu.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Ensar Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Çolak’ın cenazesi, işlemler için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayın ardından sürücü A.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor; olayın oluş şekli ve ihmal iddiaları üzerinde inceleme sürüyor.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.