Yayladağı'nda kaza

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Tofaş marka otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kamera kayıtları, otomobil ile karşıdan gelen motosikletin çarpıştığı anı ve sürücünün yere çarpmadan önce metrelerce uçtuğu anları net biçimde kaydetti. Çevredeki vatandaşlar çarpışmayı görüp durumu hemen bildirdi.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak ağır yaralı sürücüye ilk yardım uyguladı ve gerekli müdahalelerin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tofaş’la çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada