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TOGÜ kampüsünde enerji dönüşümü: tüm elektrik güneşten karşılanıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde kurulan 3 megavat kapasiteli GES, kampüsün yıllık elektrik ihtiyacını yüzde 100 karşılıyor; yatırım 80 milyon lira.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Aslı Han

TOGÜ kampüsünde enerji dönüşümü: tüm elektrik güneşten karşılanıyor

TOGÜ kampüsünde enerji dönüşümü: tüm elektrik güneşten karşılanıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kampüste yürütülen yeni birimlerin ve yatırımların denetimini yaptı. Yılmaz, ziyaretleri sırasında TOGÜ Hijyenlab, patates serası, Millî Teknoloji Atölyesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, TOGÜ Şifa, üzüm serası, kurutma serası, TOGÜ Mutfak, süt işleme tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali yetkililerinden bilgi aldı.

projenin kapsamı:

Rektör Yılmaz, kampüste tüketilen elektriğin yıllık ortalamada tamamen güneş enerjisinden sağlandığını belirtti. Kampüsün elektrik ihtiyacını karşılama hedefiyle kurulan 3 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali projesi, 80 milyon lira yatırımla hayata geçirildi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında desteklendi. Yılmaz, üç yıllık süreci ve kapasite artışı sırasında yaşanan güçlükleri aşarak panellerle kampüs tüketiminin tamamının karşılanmaya başlandığını ifade etti.

Yılmaz, örnek bir ay vererek Haziran ayındaki üretim ve tüketim verilerini paylaştı: o ay 1 milyon 200 bin liralık elektrik üretimi gerçekleşirken tüketim 1 milyon 150 bin lira oldu. Bu veriler ışığında kampüs elektriğinin yıllık bazda yüzde 100 güneş panellerinden karşılandığı vurgulandı.

hastane çatılarına kurulan sistem ve hedefler:

Üniversite bünyesindeki en yüksek elektrik tüketiminin hastanede olduğuna dikkat çeken Yılmaz, hastane binalarının çatılarına ayrıca 0,6 megavat kapasiteli GES kurulduğunu aktardı. Yılmaz, hastanenin mevcutta yaklaşık 5 milyon liralık elektrik faturası bulunduğunu, kurulu sistemle bunun yaklaşık 500 bin liralık bölümünün karşılandığını söyledi.

Hedefin, hastanede tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir kaynak olan GES ile karşılamak olduğunu belirten Yılmaz, projenin üniversite ve ülke için faydalı olmasını diledi. Ayrıca bu uygulamanın, eğitim, bilim ve AR‑GE faaliyetlerinin yanı sıra çevre koruma, enerji verimliliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladığı kaydedildi.

TOGÜ KAMPÜSÜNÜN ELEKTRİĞİNİN TAMAMI GÜNEŞTEN KARŞILANIYOR

TOGÜ KAMPÜSÜNÜN ELEKTRİĞİNİN TAMAMI GÜNEŞTEN KARŞILANIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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