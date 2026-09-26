TOGÜ'den hedefe yönelik akıllı nanotaşıyıcılarla kanser tedavisinde yeni adım

Projenin genel çerçevesi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Gökşen Tosun liderliğindeki proje, hedefli kanser tedavilerine katkı sağlamak üzere geliştirilen akıllı ilaç taşıyıcı sistemlere odaklanıyor. Çalışma, "Redoks-Duyarlı Poli(-Tiyoester) Nanopartiküllerin Geliştirilmesi: Yağ Asidi Modifikasyonu ile Hedefe Yönelik Akıllı Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistem" başlıklı proje kapsamında yürütülecek ve TÜSEB tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Hedef ve teknolojik yaklaşım:

Projenin temel hedefi, antikanser ilacın kanser hücrelerine daha etkili şekilde ulaştırılmasını sağlayacak ve hücre içi koşullara yanıt vererek kontrollü salım gerçekleştirebilecek redoks-duyarlı poli(-tiyoester) nanopartiküller geliştirmek. Çalışmada yağ asidi modifikasyonu ile nanopartiküllerin hedefe yönlendirilebilirliği ve salınım mekanizmaları tasarlanacak; böylece ilacın sadece hedef hücrelerde, uygun fizikokimyasal şartlarda açığa çıkması amaçlanıyor.

Laboratuvar değerlendirmeleri ve beklentiler:

Geliştirilecek nanotaşıyıcıların etkinliği, kanser hücreleri ile sağlıklı hücreler üzerinde laboratuvar ortamında karşılaştırılacak. Araştırma ekibi, sistemin hedef seçiciliğini, kontrollü salım kinetiklerini ve hücre düzeyindeki biyolojik etkilerini adım adım test edecek. Elde edilen bulguların mevcut tedavi yaklaşımlarına bilimsel katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje, TÜSEB 2026-A4 Proje Destek Programı kapsamında kabul edildi ve araştırmanın ilerleyen aşamalarında daha ayrıntılı verilerle klinik çevirim potansiyelinin değerlendirilebilmesi amaçlanıyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. NAZAN GÖKŞEN TOSUN'UN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE, HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİNE YÖNELİK AKILLI BİR İLAÇ TAŞIYICI SİSTEM GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLAYAN PROJE, TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB) TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.