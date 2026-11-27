panelin düzenlenmesi ve katılımcılar:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Gazze ve Çocuk Hakları Paneli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi. Panele Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

tartışılan konular:

Panelde Gazze'deki insani krizin çocuklar üzerindeki etkileri ile uluslararası hukuk çerçevesinde çocukların korunmasına yönelik mekanizmalar değerlendirildi. Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin Onur Kireçtepe üstlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Maraşlı, Filistinli çocukların silahlı çatışma ortamında aile, kimlik ve kişilik haklarının korunmasını ele aldı. Araştırma Görevlisi Dr. Beşir Babayiğit, çocukların mağdur olduğu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nun yer bakımından uygulanması ve evrensellik ilkesi arasındaki değerlendirmeleri sundu. Arş. Gör. Dolunay Şama Şahin ise Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uluslararası koruma mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Panel, akademik bakış açısından mevcut hukuki çerçevelerin nasıl işletildiğini ve Gazze'deki çocukların korunmasına ilişkin uygulama ve politika zorluklarını görünür kıldı; katılımcılar konunun hukuki boyutlarına dikkat çekti.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) HUKUK FAKÜLTESİ TARAFINDAN "GAZZE VE ÇOCUK HAKLARI PANELİ" DÜZENLENDİ.