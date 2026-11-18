Bininci uluslararası öğrenci TÖMER'de karşılandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 2026 yılında kayıt yaptıran bininci uluslararası öğrenciyi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de düzenlenen bir programla karşıladı. Programda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz öğrenciye hediyesini takdim etti.

kutlama töreni:

TÖMER'de gerçekleştirilen törende Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın takdimiyle yapılan sunum; üniversitenin uluslararası öğrenci kaydındaki yükselişine vurgu yaptı. Etkinlik, bininci öğrencinin kaydının sembolik önemini öne çıkardı.

uluslararası öğrenci sayısı:

Üniversitede 59 ülkeden 3 bin 487 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. TOGÜ'ye 2026 yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayısı ise bin 40'a ulaştı ve bu kapsamda bininci öğrenciye özel bir kutlama yapıldı.

REKTÖR PROF. DR. FATİH YILMAZ, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ