Tohumdan berekete: Şahinbey'den çiftçiye 1.800 tonluk destek

Şahinbey Belediyesi Almalı köyünde tohum dağıtımına başladı

Şahinbey Belediyesi, kırsal alandaki üretimi ve hayvancılığı desteklemeye yönelik çalışmalarını genişleterek Almalı köyünde bin 800 ton tohum dağıtımına başladı. Belediye yetkilileri, bu yıl yapılan dağıtımla birlikte çiftçilere sağlanan arpa ve buğday tohumu desteğinin toplam 20 bin 628 ton olacağını bildirdi.

Dağıtımın kapsamı ve önceki destekler:

Belediye daha önce bölge çiftçilerine buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı gibi destekler de sağlamıştı. Yerel yönetim yetkilileri, tohum yardımının yanı sıra fide desteği, meraların gübrelenmesi ve arazi yollarının yapılması gibi uygulamalarla üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

siyasi destek ve yerel hedefler:

Etkinliğe katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, düzenlenen tohum dağıtımı hakkında şunları söyledi: "Hizmete doymayan, Şahinbey’imize, hemşehrilerimize hizmetin en güzelini vermek için canla başla çalışan çok çalışkan bir belediye başkanımız var: Mehmet Tahmazoğlu Başkanımız. Bugün yine çiftçilerimizin yanında olmak adına çok önemli bir destek için sizlerle bir aradayız. Ben değerli belediye başkanıma bu güzel hizmetleri için tüm hemşehrilerimiz adına, partimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım, eline sağlık, Allah razı olsun. Bizler siyaseti milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatındaki bütün çizgisi milletimize hizmet etme anlayışıdır ve her zaman siyasetin merkezine milletimize hizmetkar olma anlayışı her şeyin başındadır. Biz milletimizden başka hiçbir güç tanımadık, milletimizden başka hiçbir yere sığınmadık. Siyasetimizde de ’milletin duası, Allah’ın rızası bizim baş tacı’ olan parolamızdır, her zaman bizim siyasetimizin özüdür, merkezidir. Türkiye’de çok siyasetler yapıldı, çok siyasetçiler, çok anlayışlar, hükümetler geldi ama her yönüyle çiftçisinden memuruna, gencinden büyüğüne kadar her zaman milletin yanında olmuş, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır".

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise dağıtımın amaçlarını şöyle özetledi: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim, istihdam, ihracat politikasını desteklemeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız üretimin artması noktasında, ülkemizin güçlenmesi, her bakımdan güçlenmesi noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Nereden nereye geldik. Elhamdülillah artık her alanda Türkiye’miz dünyada söz sahibi ve olmaya devam ediyor. Yerelde de Cumhurbaşkanımızın politikaları doğrultusunda çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz. 8 yıldan beri aralıksız bir şekilde çiftçimizin ne ihtiyacı varsa destek olmaya devam ediyoruz. Önce arpa, buğdayla başladık. Daha sonra çiftçimiz ne istediyse onların isteklerine göre destekler verdik. Köyde çiftçilik yapmak isteyen, hayvancılık yapmak isteyenlere canlı hayvan desteği verdik. Sadece Almalı’da 7 ailemiz bu desteğimizden faydalandı. Yine fide desteklerimiz devam ediyor. Meralarımızı gübreledik, arazi yolları yaptık. Amacımız çiftçimizi her yönüyle desteklemek. Bakın dünya bir noktaya gidiyor. Küresel ısınma bir taraftan devam ediyor. Gıdaya erişim azalıyor, ekili alanlar azalıyor. Fakat bizim bu desteklerimizle Şahinbey’de ekili alanımız dört kat arttı, çiftçi sayımız yüzde 50 arttı, hayvan sayımız yüzde 50’den fazla arttı, artmaya devam ediyor".

Yerel yönetim temsilcileri, dağıtımın Almalı başta olmak üzere çevre köylerde üretim kapasitesini artırmayı ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Yapılan desteklerin hem arpa ve buğday üretimini hem de hayvancılığı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL