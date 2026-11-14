Tokat bileziğinin 300 yıllık geleneği el işçiliğiyle sürüyor

Tokat bileziğinin yapımı:

Tokat'ın simgelerinden biri olan Tokat bileziği, ince altın tellerin burma tekniği ile örülüp burulmasıyla ortaya çıkıyor. Üretimin tamamı el işçiliği ile gerçekleştiriliyor; teller, birleşim noktaları ve yüzey parlaklığı ustaların elinden çıkıyor. Geleneksel formu yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe dayanıyor ve günümüzde de aynı model korunarak üretilmeye devam ediliyor.

usta ve çıraklar:

Nurettin Kipman, yaklaşık 35 yıldır kuyumculukla uğraşan bir Tokat bileziği ustası olarak mesleğin aktarımına vurgu yapıyor. Usta şu sözlerle anlatıyor: "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var. Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz. Yurt dışında yaşayanlar izne geldiklerinde özellikle talep ediyorlar. Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar"

ağırlık, ayar ve talep:

Bilezikler 22 ayar altından üretiliyor ve ağırlıkları 35 gramdan 150 grama kadar değişebiliyor. Yapım süresi, bileziğin gramına göre ortalama üç gün sürüyor; süreç eritmeyi, tel çekmeyi, el ile örme ve son parlatmayı kapsıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen özel siparişler, ustaların geleneği sürdürmesini sağlıyor ve çırak yetiştirme ile mesleğin aktarımı devam ediyor.

TOKAT’IN SİMGELERİ ARASINDA YER ALAN TOKAT BİLEZİĞİ, KUYUMCU USTALARININ ELLERİNDE İLMEK İLMEK ÖRÜLEREK ŞEKİLLENİYOR