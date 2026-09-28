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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden özel ihtiyaçlı bireylere sürekli erişim sözü

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi, 73 özel ihtiyaçlı birey adına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a teşekkür etti; Yılmaz kapıların açık olduğunu yineledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden özel ihtiyaçlı bireylere sürekli erişim sözü

Ziyaretin detayları:

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette dernek başkanı Ali Aras ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu ve üniversitenin hizmetlerinden yararlanan 73 özel ihtiyaçlı birey adına Rektör Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

rektörün açıklamaları:

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin olanaklarının özel ihtiyaçlı bireylere açık olduğunu vurguladı. Yılmaz, kurumun erişilebilirlik ve destek alanındaki tutumunu sürdürme kararlılığını dile getirerek, "kapımız her zaman açık" mesajını yineledi ve engelli vatandaşların üniversite hizmetlerinden yararlanabilmesi için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

toplumsal boyut ve sonuç:

Ziyaret, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin simgesi niteliğinde oldu; dernek temsilcilerinin teşekkürleri, hizmetlerin erişilebilirliğinin hem pratik hem de sembolik önemini ortaya koydu. Görüşme, karşılıklı değerlendirme ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı ve katılımcıların çekildiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TOKAT ŞUBESİ BAŞKANI ALİ ARAS VE BERABERİNDEKİ HEYET, TOGÜ REKTÖRÜ PROF....

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TOKAT ŞUBESİ BAŞKANI ALİ ARAS VE BERABERİNDEKİ HEYET, TOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ’I ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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