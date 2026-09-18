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Tokat merkezli soruşturmada 150 milyon liralık para trafiği soruşturuluyor

Tokat merkezli soruşturmada MASAK ve jandarma incelemeleriyle 2025'te hesaplarda toplam 150 milyon liralık hareket tespit edildi; 11 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:09

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tokat merkezli soruşturmada 150 milyon liralık para trafiği soruşturuluyor

Operasyonun ayrıntıları

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, kent merkezinde yaşayan Y.Ç.'nin bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri tespit ve teknik incelemeler sonucunda olaya ilişkin 12 şüpheli belirledi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile şüphelilere ait kripto varlık hesapları detaylı biçimde incelendi. Yapılan analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 2025 yılı içinde toplam 150 milyon lira tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

Eş zamanlı baskınlar ve ele geçirilenler:

Başsavcılığın talimatıyla suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 15 Eylül 2026 tarihinde Aydın, İzmir, Mardin, Batman, Diyarbakır, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aramalarda; 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart ile 13 banka ve kredi kartı ele geçirildi. Elde edilen dijital ve fiziksel materyaller soruşturma dosyasına delil olarak kaydedildi.

Adli süreç ve takip:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonel ve teknik takiplerin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma, MASAK raporları ve ele geçirilen verilerin çözümlenmesiyle derinleştiriliyor; savcılığın yönlendirmesiyle delil değerlendirmeleri sürüyor.

TOKAT MERKEZLİ 7 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 4’Ü...

TOKAT MERKEZLİ 7 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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