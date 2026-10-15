Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Tokat semalarında son prova: SOLOTÜRK gösteriye hazırlanıyor

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat semalarında prova uçuşu yaptı; etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Tokat semalarında son prova: SOLOTÜRK gösteriye hazırlanıyor

SOLOTÜRK'ten Tokat'ta prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirilecek gösteri öncesinde Tokat semalarında prova uçuşu yaptı.

prova uçuşu:

Tokat'a gelen ekip, hazırlıkları kapsamında kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

gösteri ve davet:

Gösteri, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak ve tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOKAT HAVALİMANI&#039;NDA...

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOKAT HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ GÖSTERİ ÖNCESİNDE PROVA UÇUŞU YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp
images

Bakanlar ayazağa'da selin izlerini yerinde değerlendirdi
images

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor
images

Kayseri'de toplu taşımada yeni dönem: 12 elektrikli otobüs filoya katılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde ölümü soruşturuluyor

Nizip'te ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Evci Mahallesi'nde yalnız kalan 76 yaşındaki CIDP hastası huzurevi bekliyor

Pazaryeri'nde fiyat uyumu için zabıta denetimleri yoğunlaştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı