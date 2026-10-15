Tokat semalarında son prova: SOLOTÜRK gösteriye hazırlanıyor

SOLOTÜRK'ten Tokat'ta prova uçuşu
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirilecek gösteri öncesinde Tokat semalarında prova uçuşu yaptı.
prova uçuşu:
Tokat'a gelen ekip, hazırlıkları kapsamında kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
gösteri ve davet:
Gösteri, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak ve tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOKAT HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ GÖSTERİ ÖNCESİNDE PROVA UÇUŞU YAPTI.
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