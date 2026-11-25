Tokat'ın tahta baskısı COP31'de

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde Antalya'da gerçekleştirdiği atölye ve özel ürün sergisiyle Tokat'ın 700 yıllık tahta baskı geleneğini uluslararası ziyaretçilere taşıdı. Etkinlik, hem yerli hem de yabancı katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

atölye deneyimi ve ziyaretçi ilgisi:

Enstitü tarafından düzenlenen tahta baskı atölyesinde katılımcılar, geleneksel ahşap kalıplarla baskı yapma tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme imkânı buldu. Yapılan çalışmada özellikle çocuklar ve yabancı ziyaretçilerin gösterdiği ilgi öne çıktı; ziyaretçiler hem teknikleri öğrenip hem de kültürel bağlamı yakından tanıdı.

Enes Güler etkinlik hakkında, "Etkinlik kapsamında gerçekleştirdiğimiz tahta baskı atölyesiyle köklü bir geçmişe sahip olan Tokat tahta baskı sanatını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturduk. Özellikle çocukların ve uluslararası ziyaretçilerin atölyemize gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Katılımcılar, geleneksel ahşap kalıplarla baskı yapma deneyimi yaşarken bu sanatın inceliklerini de yakından tanıma fırsatı buldu. COP31 logosunu geleneksel tahta baskı tekniğiyle kumaşa aktarmamız, geleneksel sanatlarımızla günümüzü buluşturan güzel bir örnek oldu" dedi.

iklim teması ve kültürel mirasın önemi:

Etkinlikte ayrıca iklim değişikliği temasına uygun tasarlanmış ürünler sergilendi. Güler, hazırlanan ürünlerin geleneksel el sanatlarının doğayla uyumlu üretim anlayışını, emeği ve kültürel birikimi yansıttığını vurguladı ve bu tür çalışmaların sürdürülebilirlik mesajını güçlendirdiğini ifade etti.

Program sırasında Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Cihad Demirli ve Doç. Dr. Celile Eren Ökten sergiyi ziyaret etti. Güler, Doç. Dr. Celile Eren Ökten'in atölye çalışmasına da katıldığını belirtti.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri, Olgunlaşma Enstitülerinin kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini; COP31 gibi uluslararası platformlarda yer almanın Tokat'ın kültürel değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

TOKAT OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TAHTA BASKI ATÖLYESİ VE ÖZEL ÜRÜN SERGİSİYLE TOKAT’IN GELENEKSEL EL SANATLARINI ULUSLARARASI ZİYARETÇİLERE TANITTI.