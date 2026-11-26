Tokat iğne oyası resmen korunmaya alındı

Tokat’ın geleneksel el sanatlarından iğne oyası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı. Tescil kararı, bölgenin özgün motif ve işçilik özelliklerini resmî olarak tanıyor ve geleceğe taşınmasına zemin hazırlıyor.

Tescil süreci ve kapsamı:

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına yürütülen tescil başvurusu 28 Mart 2024 tarihinde yapıldı. Değerlendirme sürecinin ardından tescil belgesi 26 Ekim 2026 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verildi. Başvuru kapsamına alınan ve korunmaya değer bulunan örnekler arasında 39 tarihî iğne oyası yer alıyor.

Teknik özellik ve kültürel değeri:

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Enes Güler, iğne oyalarının Tokat’a özgü ayırt edici özelliklerini şöyle anlattı: "Tokat iğne oyalarını diğer yörelerde yapılan iğne oyalarından ayıran en önemli özelliklerden biri, motiflerin iki ve üç boyutlu bir görünüm kazanacak şekilde sık düğüm tekniğiyle işlenmesidir. Bu teknik, oyalarımıza hem kendine özgü bir form hem de dayanıklılık kazandırıyor. Motiflerin çeşitliliği ve ince işçiliği de Tokat iğne oyalarının özgün karakterini ortaya koyuyor."

Güler, iğne oyasının yalnızca bir el sanatı olmadığını; geçmişten günümüze kadınların duygu, düşünce ve yaşam biçimlerini aktaran bir kültürel birikim olduğunu vurguladı ve tescilin amacını şöyle özetledi: "Coğrafi işaret tesciliyle özgün özelliklerini korumak, bilinirliğini artırmak, gelecek nesillere aktarmak ve ekonomik bir değere dönüşmesine katkı sağlamaktır."

Yerel kullanım ve duygu bağları:

Yörede yaşayanlardan Süreyya Uygun da çeyizinde bulunan iğne oyalarına ilişkin duygularını paylaştı: "Bu gördüğünüz iğne oyaları 35 yıllık çeyizimden kaldı. İğne oyası, ince işçilik gerektiren, el emeği göz nuru, Tokat’a özgü bir el sanatıdır. Her kadının, her kızın çeyizinde ve dolabında mutlaka bulunur. Tescillendiğini duyunca çok mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Coğrafi işaret tescili, Tokat iğne oyalarının özgün kimliğini korumayı, üretimini desteklemeyi ve hem kültürel mirası hem de yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel el sanatlarını araştırma, belgeleme ve yaşatma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

TOKAT’IN GELENEKSEL EL SANATLARI ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN İĞNE OYASI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEREK KORUMA ALTINA ALINDI.