Tokat'ta 2 bin 914 kişi bulantı ve ishal şikâyetiyle başvurdu; su incelemesi başlatıldı

olayın seyrine ilişkin valilik açıklaması:

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamından itibaren ortaya çıkan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Valiliğin duyurusuna göre, ilgili kurumların başlattığı çalışmalar sonucu 11 Ekim Pazar saat 08.00 itibarıyla toplam 2 bin 914 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastanelerde takip ve tedavileri süren 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildikleri belirtildi.

inceleme ve laboratuvar çalışmaları:

Şikâyetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla kent genelinde ilgili kurumların koordinasyonunda inceleme yürütülüyor. Bu kapsamda, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri detaylı analiz için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

Valilik, laboratuvar sonuçlarının yaklaşık 3 gün içinde alınmasının beklendiğini duyurdu ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

vatandaşlara yönelik tedbir ve uyarılar:

Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar alınan tedbirler kapsamında valilik, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmamasını tavsiye etti. Bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması istendi.

Açıklamada ayrıca, şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği ancak ağız yoluyla alınmaması gerektiği vurgulandı. Valilik, vatandaş sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve sürece ilişkin gelişmelerin düzenli olarak paylaşılacağını belirtti.

Tokat'ta sağlık kuruluşlarına 2 bin 914 kişi başvurdu