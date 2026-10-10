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Tokat’ta ani mide rahatsızlığı dalgası: binlerce kişi su konusunda uyarıldı

Tokat'ta çocuklarda başlayan bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle yaklaşık bin 300-1 400 kişi hastanelere başvurdu; yetkililer suyu kaynatma uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:37

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tokat’ta ani mide rahatsızlığı dalgası: binlerce kişi su konusunda uyarıldı

hastanelerde yoğunluk:

Tokat kent merkezinde önceki akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri kısa sürede sağlık kuruluşlarında yoğunluğa yol açtı. İlk başvuruların öncelikle çocuklarda görülmesinin ardından yetişkinler de benzer yakınmalarla başvurdu. Yetkililerce verilen son verilere göre başvuru sayısı yaklaşık bin 300 ila bin 400 arasında değişiyor.

Hastanelerde gözlem ve tedavi altında tutulan vakalardan 15 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, vakaların başlangıç zamanının dün akşam saat 21.00 civarı olduğunu ve sayının süreç ilerledikçe değişebileceğini söyledi.

su analizleri ve yetkili açıklamaları:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelindeki içme suyunun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetlendiğini, çeşitli noktalardan alınan numunelerin analiz edildiğini aktardı. Yazıcıoğlu, en son 5 Ekim 2026 tarihli test sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak laboratuvar sonuçları kesinleşene kadar temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, vatandaşlardan risk azaltma amacıyla musluk suyunu kullanmadan önce suyu kaynatarak tüketmelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi. Yazıcıoğlu ayrıca klorlama nedeniyle suyun hafif bir kokuya sahip olabileceğini belirterek halkın paniğe kapılmaması çağrısında bulundu.

incelemeler sürüyor:

İçme suyuyla ilgili son analizlerin kesinleşmemesi nedeniyle net bir neden henüz açıklanamadı. Sağlık yetkilileri ve belediye ekipleri, vakaların kaynağını belirlemek için saha çalışması ve laboratuvar incelemelerini sürdürüyor. Sürecin seyrine göre açıklamaların güncelleneceği bildirildi.

Vatandaşlara yönelik en önemli tavsiye, resmi kurumların bilgilendirmelerine göre hareket etmek ve belirlenen süre zarfında suyu kaynatıp kullanmak oldu. Yetkililer, bulantı, kusma veya karın ağrısı şikâyeti yaşayanların sağlık kuruluşlarına başvurmaya devam etmelerini istedi.

TOKAT’TA MİDE BULANTISI, KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİYLE YAKLAŞIK BİN 400 KİŞİ HASTANELERE...

TOKAT’TA MİDE BULANTISI, KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİYLE YAKLAŞIK BİN 400 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURURKEN, 15 KİŞİNİN YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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