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Tokat'ta binlerce kişi mide şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu: validen tedbir çağrısı

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal nedeniyle yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı; yatarak tedavi gören 70 hastadan 40'ı taburcu edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Tokat'ta binlerce kişi mide şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu: validen tedbir çağrısı

Vali Köklü'den son durum açıklaması:

Tokat Valisi Abdullah Köklü, cuma gününden itibaren kentte artış gösteren mide-bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların yaklaşık 5 bin düzeyinde olduğunu bildirdi. Yaklaşık 70 hastanın yatarak tedavi gördüğünü, bunlardan 40'ının taburcu edildiğini, tedavisi süren yaklaşık 30 hastanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

hastaların tedavi süreci ve sağlık kuruluşlarındaki durum:

Vali Köklü, üniversite hastanesi ve özel hastaneler dahil olmak üzere tedavisi süren kişilerin genel durumunun stabil olduğunu, çoğuna sıvı takviyesi uygulandığını ve iyileşmelerinin beklendiğini söyledi. Hastanelerde gözlem altında tutulan vakalar için şu an kritik bir risk tespit edilmediği belirtildi. Köklü, saha ziyaretlerinde sağlık ekipleriyle koordinasyonu yerinde değerlendirdiğini ifade etti.

su kaynaklı olduğu kesinleşmedi: analiz bekleniyor:

Olayın kaynağına ilişkin olarak alınan su numunelerinin Ankara'ya gönderildiğini hatırlatan Vali Köklü, analiz sonuçlarının salı günü geç saatlerde veya çarşamba günü ilimize ulaşmasının beklendiğini belirtti. Belediyeyle ortak çalışmayla hafta sonu tüm su depolarının detaylı incelendiğini vurgulayan Köklü, şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Su kaynaklıdır demek doğru olmaz.' Sonuçların gelmesinin ardından daha kesin bir sonuca varılacağını söyledi.

Köklü, sonuçlar netleşene kadar vatandaşların temkinli davranması gerektiğini, su ve yiyecek tüketiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

eğitim, ek tedbirler ve ailelere uyarı:

İl merkezindeki okullarda detaylı temizlik ve hijyen çalışmaları yapılabilmesi amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini açıklayan Köklü, il merkezindeki okullarda eğitim öğretimin 13 Ekim Salı günü devam edeceğini bildirdi. İlçelerde herhangi bir sorun olmadığı; gerek görülmesi halinde valilik tarafından yeniden tedbir alınabileceği ifade edildi.

Vali Köklü, velilere de çağrıda bulunarak hafif dahi olsa rahatsızlık hisseden çocukların okula gönderilmemesini önerdi ve birkaç gün içinde tehlikeli ya da acil bir durum görülmesi halinde gerekli tüm önlemlerin tereddütsüz alınacağını kaydetti.

Tokat’ta sağlık kuruluşlarına başvurular 5 bine yaklaştı

Tokat’ta sağlık kuruluşlarına başvurular 5 bine yaklaştı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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