Tokat'ta direğe çarpan araçtaki yolcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Tokat-Turhal karayolu eski havaalanı kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayda araçta bulunanlar yaralandı.

Kazada, araç sürücüsü İ.Ç. (76) ile araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye Çetin (74) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle her iki yaralı da araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araç plakası 34 NAL 226 olarak belirtildi.

Kaza yerinde müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin çalışması sırasında yaralılara acil müdahaleler yapıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yolculardan Nazmiye Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü İ.Ç.nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin teknik ve görgü tespitleri yapılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOKAT’TA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.