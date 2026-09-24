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Tokat'ta eş zamanlı baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Tokat'ın Yeşilyurt ve Çamlıbel'de 11 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tokat'ta eş zamanlı baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon detayları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı kişilerin satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde ve Yeşilyurt ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalar, Çamlıbel beldesinde E.A., G.A., S.Z. ve M.Ç. ile Yeşilyurt ilçesinde H.G., H.E., A.K., N.T., E.S., A.K. ve İ.K.'nın ikametlerinde gerçekleştirildi. Operasyonun koordineli bir şekilde yürütüldüğü ve adreslerde aramaların eş zamanlı olarak başladığı belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca, 6 av tüfeği, 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği ve 3 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Ayrıca 9 tabanca şarjörü, 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut, farklı çap ve ebatlarda 13 bıçak ile çeşitli tüfek malzemeleri bulundu.

Gözaltılar ve soruşturma:

Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. İfadelerinin alınması ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla işlemler devam ediyor.

Yetkililer, jandarmanın yasa dışı silahlanmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ve benzer olayların önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİ İLE ÇAMLIBEL BELDESİNDE 11 ŞÜPHELİNİN ADRESİNE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN...

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİ İLE ÇAMLIBEL BELDESİNDE 11 ŞÜPHELİNİN ADRESİNE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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