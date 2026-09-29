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Tokat'ta geometrik desenlerle İslam sanatının yeni anlatımları

6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde açıldı; TOGÜ'de atölye ve sunumlarla devam ediyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tokat'ta geometrik desenlerle İslam sanatının yeni anlatımları

Tokat'ta geometrik desenlerle İslam sanatının yeni anlatımları

6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, Tokat'ta düzenlenen etkinliklerle sanat ve akademiyi bir araya getirdi. Açılışı 24 Eylül tarihinde Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın önemli bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesindeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

etkinlikler ve atölyeler:

Çalıştay programı kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ve sunumlar, katılımcılara uygulamalı öğrenme imkânı sundu. Atölyelerde geometrik desenlerin geleneksel teknikleri ile çağdaş yorumları ele alınırken, sunumlarda kuramsal yaklaşımlar ve tasarım süreçleri tartışıldı. Etkinlikler katılımcıların doğrudan el emeği ve görsel analiz yoluyla bilgi paylaşmasını hedefledi.

rektörle değerlendirme:

Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, çalıştay katılımcılarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu. Rektörün değerlendirmeleri, üniversitenin bu tür kültürel ve akademik etkinliklere verdiği önemi vurguladı.

Bu tür uluslararası çalıştaylar, İslam sanatının köklü görsel dili olan geometrik desenlerin hem korunmasına hem de yeni anlatım biçimleriyle yeniden yorumlanmasına zemin hazırlıyor. Tokat'ta gerçekleşen buluşma, hem akademik hem de uygulamalı boyutlarıyla alandaki bilgi aktarımını güçlendirmeyi amaçladı.

TOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ, KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

TOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ, KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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