Operasyonun yürütülmesi:

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Kasım tarihinde Turhal ve Pazar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, bölgedeki silah ticareti ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

Aramada, 2’si kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 8 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjörler ve farklı ebatlarda 6 şarjör, ayrıca 3 kurusıkı tabanca, farklı ebatlarda toplam 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon tutanaklarına geçirildi ve emniyet envanterine alındı.

hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmat üzerinde incelemeler devam ediyor.

Operasyonda bulunan kurusıkıdan dönüştürülmüş cihazların tespiti, devam eden soruşturmada silahların kaynağı ve olası dağıtım ağlarının aydınlatılmasının hedeflendiğini gösteriyor. Emniyet yetkilileri benzer olaylara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

TOKAT’IN TURHAL VE PAZAR İLÇELERİNDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 8 RUHSATSIZ TABANCA VE 3 RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.